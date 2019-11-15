Тбилиси, , 14:19 — REGNUM Провал голосования в Грузии по внесению конституционных поправок об избирательной системе негативно отразится на политическом доверии и увеличит риск поляризации общества. Об этом заявил 15 ноября журналистам посол Евросоюза в Грузии Карл Харцель по итогам переговоров с главой парламента Арчилом Талаквадзе.

По его словам, провал реформы негативно отразится на доверии между политическим партнерами, недоверие вырастет и со стороны широких слоев общества. Это угрожает поляризацией, признаки которой уже видны.

Харцель добавил, что продолжатся переговоры по выходу из положения.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября грузинский парламент отказался поддержать конституционные изменения, предусматривающие проведение парламентских выборов по пропорциональной системе.

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