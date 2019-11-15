Тбилиси, , 13:58 — REGNUM Фракция «Альянс патриотов» начала сбор подписей депутатов с целью инициирования конституционных изменений для перехода к пропорциональной избирательной системе. Об этом сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

«Альянсу патриотов» собрать подписи 76 депутатов. Глава фракции Георгий Ломия надеется, что удастся собрать необходимое количество подписей.

Читайте также: Посол ЕС взялся искать выход из сложившейся в Грузии ситуации

Напомним, 14 ноября парламент Грузии провалил избирательную реформу. При этом ранее правящая партия обещала обеспечить переход к пропорциональной системе выборов. В Тбилиси начались акции протеста.