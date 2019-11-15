Киев, , 14:06 — REGNUM Предложение России снизить цену на газ на 20—25% украинский «Нафтогаз» не рассматривает в качестве скидки. Российский газ и так должен быть для Украины дешевле, написал 15 ноября в своём Facebook исполнительный директор компании Юрий Витренко.

По его словам, на Украину из РФ идут прямые поставки, и газ должен быть на 20—25% дешевле, чем газ из Европы. Предложенная Россией скидка — это «нормальная цена».

«Причём следствием которой может быть снижение доходов Украины от транзита», — полагает Витренко.

Он добавил, что справедливой была бы скидка от цены, рассчитанной как «цена на немецком рынке минус стоимость затрат на транспортировку от границы России до Германии».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил о готовности снизить Украине цену на газ на 25% при условии прямых поставок энергоносителя.

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