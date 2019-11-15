Киев, 15 ноября 2019, 14:05 — REGNUM Принятие закона о введении рынка земли на Украине без учёта интересов миллионов людей приведёт к к социальным потрясениям, заявил сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко, сообщил 14 ноября телеканал «1+1».
Бойко считает, что те, кто получил пай земли, могут стать врагами для тех, у кого пая нет.
Он уверен, что если закон будет принят до того, как все желающие получат свой участок земли, украинские суды завалят исками.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Всемирный банк объявил о том, что поддерживает открытие рынка земли на Украине и ждёт принятия данного законопроекта во втором чтении.
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