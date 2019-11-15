Киев, , 14:05 — REGNUM Принятие закона о введении рынка земли на Украине без учёта интересов миллионов людей приведёт к к социальным потрясениям, заявил сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко, сообщил 14 ноября телеканал «1+1».

"У нас 6 млн получили паи. А 10 млн га земли нераспаёваны и почти 10 млн людей не получили эти паи. Они смотрят на тех, кто получил и кто имеет возможность продать эти паи, и говорят: а мы чем хуже?», — рассказал он.

Бойко считает, что те, кто получил пай земли, могут стать врагами для тех, у кого пая нет.

«Поэтому, прежде всего, надо распаевать 10 млн га государственной земли», — подчеркнул политик.

Он уверен, что если закон будет принят до того, как все желающие получат свой участок земли, украинские суды завалят исками.

«По конституции каждый человек имеет право на земельный надел. И завтра суды будут завалены исками, причём люди будут правы», — подытожил Бойко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Всемирный банк объявил о том, что поддерживает открытие рынка земли на Украине и ждёт принятия данного законопроекта во втором чтении.

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