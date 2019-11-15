Кишинёв, , 13:57 — REGNUM Парламент Молдавии будет проводить реформы в стране, несмотря на распад коалиции. В этом 15 ноября заверила США председатель парламента Молдавии, лидер Партии социалистов (ПСРМ) Зинаида Гречаная.

«Подтвердила решимость властей продолжать реформы в Республике Молдова. Сообщила, что новое правительство намерено реализовать начатые проекты в ограниченные сроки», — написала она в Facebook после встречи с послом США Дереком Хоганом.

Она также отметила, что сотрудничество с блоком ACUM в отношении выгодных обществу проектов будет продолжено.

Как сообщало ИА REGNUM, на фоне политического кризиса в Молдавии произошел раскол в правящей коалиции. Правительство страны во главе с Майей Санду 12 ноября было отправлено парламентом в отставку. Вотум недоверия правительству инициировали социалисты. 13 ноября президент страны Игорь Додон выдвинул на пост премьер-министра своего советника по экономике Иона Кику.

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