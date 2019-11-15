Анкара, , 13:58 — REGNUM Турецкое буровое судно Fatih приступило к бурению скважины к югу от полуострова Карпас на Кипре. Такое заявление сделал вице-президент Турции Фуат Октай, сообщает 15 ноября Anadolu Ajansı.

Как заявил представитель Анкары, планам Турции в Средиземном море не помешает даже угроза санкций со стороны Евросоюза. Он также отметил прочность уз Турции и Турецкой Республики Северного Кипра и напомнил о вкладе Анкары в защиту интересов турок на Кипре.

Напомним, в 1983 году на северной части кипрского острова турецкая община объявила о создании Турецкой Республики Северного Кипра. В резолюции Совбеза ООН данное действие было названо юридически ничтожным, и самопровозглашённое государство признала только Турция. В 2004 году Кипр вошел в состав Евросоюза, но фактически это коснулось только южной части острова.

Когда на кипрском шельфе в Средиземном море были обнаружены большие запасы природного газа, возникли споры относительно их принадлежности.

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