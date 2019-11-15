Бишкек, , 13:47 — REGNUM В Первомайском районном суде киргизской столицы сегодня, 15 ноября, начался судебный процесс по делу о незаконном освобождении «вора в законе» Азиза Батукаева, обвиняемыми по которому проходят экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев и еще 18 бывших чиновников, передает «24.kg».

Адвокат бывшего главы государства сообщил о том, что его подзащитный, в настоящее время находящийся под арестом в следственном изоляторе, отказался участвовать в судебных заседаниях.

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ИА REGNUM напоминает, что в 2006 году в Киргизии был осужден и приговорен к 16 годам и 8 месяцам тюрьмы «вор в законе» Азиз Батукаев, обвинявшийся в организации массовых беспорядков, наркоторговле и незаконном хранении оружия.

Через несколько лет его адвокаты принесли в суд справки о том, что Батукаев якобы болен неизлечимыми формами рака крови и цирроза печени. В 2013 году криминального авторитета досрочно отпустили на свободу, позволив ему уехать «умирать на малую родину» — в Чечню.

Однако впоследствии выяснилось, что результаты медицинских анализов «вора в законе» были поддельными. В 2014 году решение о досрочном освобождении Азиза Батукаева отменили, объявив его в международный розыск.

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