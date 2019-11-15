Киев, , 13:33 — REGNUM Россия готова при прямых поставках снизить цену на газ для Украины на 25%, заявил глава страны Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов после саммита БРИКС в Бразилии.

Президент РФ также напомнил, что этот вопрос неоднократно обсуждался во время встреч украинских политиков Виктора Медведчука и Юрия Бойко с председателем правительства России Дмитрием Медведевым и главой «Газпрома» Алексеем Миллером.

«Медведев их спросил тогда: «Вам-то что? Вы же не входите в правительство и вряд ли войдете». Ответ был, правда, такой, на мой взгляд, зрелый абсолютно, они сказали: «Для нас важно, чтобы Украина и украинский потребитель получали газ более дешевым — на 25%, на четверть. Если мы это сделаем, толкнем этот процесс, мы будем счастливы от этого»», — рассказал журналистам Путин.

По мнению президента РФ, именно это «реальная, зрелая политическая позиция в интересах граждан Украины».

ИА REGNUM напоминает, что 22 марта текущего года состоялся визит в Москву председателя политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука и сооснователя партии Юрия Бойко. Украинские политики встретились с Дмитрием Медведевым, председателем правительства РФ, и Алексеем Миллером, главой Газпрома. По итогам встречи Медведчук заявил прессе, что украинская сторона получила согласие «Газпрома» снизить цену на российский газ для Украины на 25% при условии прямых поставок.

7 июня в Санкт-Петербурге Медведчук и Бойко провели очередные переговоры с главой российского правительства Дмитрием Медведевым и председателем правления ПАО Газпром Алексеем Миллером. В ходе этих переговоров обсуждались вопросы снижения цены на газ, сохранения транзита российского газа по территории Украины и создания газотранспортного консорциума.

Сам Медведчук, председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и депутат Верховной рады нынешнего созыва, неоднократно заявлял, что украинскому правительству достаточно просто воспользоваться этими договоренностями, заключив контракт на официальном уровне.