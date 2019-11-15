Москва, , 13:41 — REGNUM Постановление правительства РФ о запрете гостиниц в жилых помещениях трактуется неверно, посуточная аренда квартир не запрещена. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов («Единая Россия»), сообщает 15 ноября RT.

По его словам, речь идет о приведении в соответствие нормативных документов и законов о хостелах. Новых запретов нет. Кроме того, краткосрочная аренда имущества не может быть ограничена, так как в России везде оговорена свобода распоряжения имуществом.

Аренда жилья является гражданско-правовыми отношениями, а как гостиничным услугам предъявляется ряд требований, добавил парламентарий.

«Поэтому аренду никто запретить не может. По крайней мере, на сегодняшний момент об этом речи не идёт и трактовать это так нельзя», — заключил Пахомов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете использования жилых помещений для оказания гостиничных услуг.

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