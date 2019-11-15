Киев, 15 ноября 2019, 13:30 — REGNUM Правительство Украины намерено сменить руководство «Укрзализныци» из-за «дикой коррупции», заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук 14 ноября в эфире телеканала «1+1».
Гончарук сообщил, что предприятие является убыточным, ежедневно на железных дорогах происходят ЧП, а работники «Укрзализныци» направляют вагоны не туда, куда нужно, а туда, куда им выгоднее.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Николаевский порт оказался парализован из-за конфликта между «Укрзализныцей» и частным перевозчиком, обеспечивающим работу порта.
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