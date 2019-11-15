Киев, , 13:30 — REGNUM Правительство Украины намерено сменить руководство «Укрзализныци» из-за «дикой коррупции», заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук 14 ноября в эфире телеканала «1+1».

"Коррупция в «Укрзализныце», к сожалению, продолжается. Она там абсолютно дикая: крадут почти на всём, и края этому не видно. Мы будем принимать по этому поводу кадровые решения в ближайшее время, поскольку продолжать работать так, как они сейчас работают, невозможно», — рассказал он.

Гончарук сообщил, что предприятие является убыточным, ежедневно на железных дорогах происходят ЧП, а работники «Укрзализныци» направляют вагоны не туда, куда нужно, а туда, куда им выгоднее.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Николаевский порт оказался парализован из-за конфликта между «Укрзализныцей» и частным перевозчиком, обеспечивающим работу порта.

Читайте ранее в этом сюжете: Николаевский порт парализован из-за конфликта с «Укрзализныцей»