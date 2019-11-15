Киев, , 13:24 — REGNUM Фракция «Европейская Солидарность» экс-президента Украины Петра Порошенко готовит ряд серьезных правок в законопроект о продаже земли, которых был принят Радой в первом чтении на этой неделе.

Такое заявление сделал сопредседатель фракции Артур Герасимов сегодня, 15 ноября, в эфире украинского телевидения.

Герасимов отметил, что документ, который был проголосован силами «Слуги народа», законом о рынке землиназвать нельзя из-за «фундаментальных недостатков». Партия Порошенко имеет как минимум три серьезные претензии.

«Первое — это концентрация земли в одних руках. Двести тысяч гектаров — в одни руки! Например, Яворовский район Львовской области — площадь 155 тыс. гектаров, Решетиловский район Полтавской области — 100 тыс. гектаров, Овидиопольский район Одесской области — 80 тыс. гектаров. То есть закон не для украинцев, а для олигархов», — отметил Герасимов.

Кроме того, партия Порошенко требует прописать в законе минимальную цену, а уровне не менее 50−75 тыс. гривен (примерно 2−3 тыс. долларов) за гектар в зависимости от типа земли. Также в «ЕС» хотят законодательно закрепить тщательную проверку средств, за которые покупается земля.

«Ведь предохранителей, чтобы ее не купили россияне, пока нет», — подчеркнул Герасимов.

ИА REGNUM напоминает, что 13 ноября Верховная рада приняла земельную реформу в первом чтении. За документ проголосовали 240 народных депутатов, из которых 227 представляют «Слугу народа» и еще 13 внефракционных парламентариев. Власти заявили, что ко второму чтению законопроект будет масштабно переработан, с учемто всех претензий. Когда состоится рассмотрение документа во втором чтении — пока неизвестно.