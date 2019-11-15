Лондон, , 13:22 — REGNUM Свидетельств вмешательства России в избирательные процессы в Великобритании нет, заявил 15 ноября премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон.

«Свидетельств этого нет», — сказал Джонсон в радиоэфире BBC, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее комитет парламента Великобритании по деятельности служб безопасности и разведки не обнаружил объективных подтверждений фактов вмешательств России в политику страны.

В начале ноября британское правительство заблокировало публикацию парламентского доклада об угрозе, якобы исходящей от России по отношению к демократии Британии, и о возможном вмешательстве в декабрьские выборы в стране.

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