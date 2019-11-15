Дамаск, , 13:21 — REGNUM Сирийская арабская армия 14 ноября 2019 года начала очередной этап наступления в провинции Идлиб. Речь идёт о её юго-восточной части. Наступательные действия привели к захвату двух небольших городов и нескольких деревень. Об этом пишет новостной ресурс Al-Masdar News.

В авангарде наступающих сирийских войск действует 25-я дивизия специального назначения, ранее она носила название «Силы Тигра». По мнению источников издания, основной целью наступления является взятие города Маарат ан-Нуман.

Этот населённый пункт расположен непосредственно напротив города Хан-Шейхун, который был полностью взят под контроль сирийскими военными 22 августа 2019 года.

Тактика, применяемая для захвата Маарат ан-Нумана, похожа на предыдущие военные операции сирийской армии. Взяв населённый пункт в кольцо с трёх стороны, боевикам оставлялась одна дорога, для того чтобы покинуть его. В противном случае они оказываются в окружении со всеми вытекающими последствиями. Сирийские военные также выигрывают от вывода боевиков из города: они не ввязываются в кровопролитные бои в условиях городской застройки. Кроме того, меньше страдает местное население.

Наблюдатели считают, что взятие Маарат ан-Нумаана может оказаться трудной задачей для Сирийской арабской армии, поскольку город хорошо защищён и долгое время был оплотом джихадистов.