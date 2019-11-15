Тегеран, , 13:18 — REGNUM Главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) бригадный генерал Хоссейн Салами заявил, что ракетная программа Ирана является красной чертой, поэтому она никогда не будет предметом переговоров, она не будет прекращена и не будет свёрнута.

Об этом пишет иранское агентство Pars Today. Кроме того, главнокомандующий КСИР сказал, что страна никогда не остановится и не отступит в области усиления обороноспособности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM со ссылкой на заявление начальника штаба Вооружённых сил Ирана генерал-майор Хоссейна Багери, Иран занимает первое место на Ближнем Востоке в области ракетной мощи и ракетных технологий.

Эксперт Института информационный войн Владимир Васильев так прокомментировал заявления иранских военачальников. Он сказал: «Военно-политическое руководство Ирана отлично понимает, что именно наличие мощного ракетного потенциала является главным препятствием для развязывания против страны открытой вооружённой агрессии со стороны США и их союзников.

В случае нападения на страну Тегеран сможет очень болезненно ответить по военным базам и надводным кораблям США и стран-сателлитов Вашингтона. Ответный иранский удар приведёт к тяжёлым потерям в живой силе и технике».

Эксперт также добавил, что американцы сами признают, что Иран обладает крупнейшими баллистическими силами в регионе: у этой страны на вооружении и в разработке находится десять систем баллистических ракет. Об этом ещё в ноябре 2018 года, в частности, заявлял Брайан Хук, специальный представитель по Ирану и старший советник государственного секретаря США по вопросам политики.