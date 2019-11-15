Сеул, , 13:30 — REGNUM Управление Верховного комиссара ООН по правам человека начало расследование инцидента с депортацией двух северокорейцев, по официальной версии, убивших 16 своих соотечественников. Об этом сообщает южнокорейское новостное издание «Чосон Ильбо».

Причиной расследования стала неоднозначность ситуации и угроза жизням двух депортированных граждан КНДР. Ранее международные правозащитные организации Amnesty International и Human Rights Watch осудили принудительную депортацию в нарушение норм международного права. На родине двум северокорейцам, скорее всего, грозит смертная казнь за жестокое убийство команды рыболовецкого судна и попытку побега на Юг. Сеул должен был провести тщательное расследование случившегося и судить подозреваемых на своей территории, утверждают правозащитники. В свою очередь, правительство Республики Корея отвергает обвинения и подчёркивает, что не считает данных граждан КНДР теми, кого должно защищать международное право из-за совершенного ими преступления.

Политологи полагают, что подобное решение было обусловлено стремлением избежать обострения отношений с Пхеньяном и не допустить провокаций.