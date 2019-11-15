Кемерово, , 13:06 — REGNUM Губернатор Кемеровской области Серей Цивилёв заявил, что объединение медучреждений — необходимость. Он отметил, что больницы изначально строились в расчёте на то, что к 2000 году в регионе будет проживать 4 млн человек (по данным на 2019 год в регионе проживает чуть более 2,6 млн человек).

«Мы должны построить правильную, с точки зрения экономики, систему здравоохранения, — цитирует «Сибдепо» Цивилёва. — Она не может быть убыточной. Мы не можем каждый год выделять 1,8 млрд на погашение долгов здравоохранения».

По его словам, во время строительства многих больниц использовались неприспособленные для здравоохранения здания, которые теперь не соответствуют новым стандартам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ещё в конце 2018 года в Кузбассе был дан старт реформе системы здравоохранения, цель которой — вывести качество медицинской помощи на новый уровень.