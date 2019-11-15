Киев, , 12:58 — REGNUM Заявление президент России Владимира Путина о возможном снижении цен на газ для Украины — это не только экономическая игра на выживание посредников между Россией и ЕС, заявил сегодня, 15 ноября, в своем комментарии политический эксперт Семен Уралов.

Политолог отметил — не секрет, что реверсные схемы, которые превращали российский газ в европейский работали исключительно в интересах «мутных контрагентов». При этом украинские элиты продавали «российскую угрозу» и на внутреннем, и на внешнем рынках.

«Это выражалось во всем — от военного налога до непрозрачно осваиваемых кредитов МВФ. Цены на газ на внутреннем рынке тоже повышались под предлогом борьбы за независимость от России», — подчеркнул Уралов.

Но сейчас ситуация изменилась — с каждым годом такие угрозы продаются все хуже. Соответственно, считает эксперт, теперь «киевским начальникам» придётся объяснять «российскую угрозу» по-новому.

«После закона «О земле» кредит доверия новой власти внутри будет снижаться. В ближайшее время России надо играть на разрыв этого шаблона и провести линии разграничения между украинскими элитами и гражданами. Вопрос цены на газ — лишь один из инструментов отчуждения. Похоже, это только начало процесса», — резюмировал политолог.

ИА REGNUM напоминает, что накануне на пресс-конференции в Бразилии российский президент Владимир Путин в очередной раз заявил о фиктивности схемы т.н. «реверса», по которой Украина якобы закупает европейский газ.

«Газ не может в полтрубы течь в одну сторону, а полтрубы — в другую. Чушь это, понимаете? Сапоги всмятку! Это нереально абсолютно», — заявил Путин, добавив, что Москва это прекрасно понимает, «но не шумит по этому поводу, чтобы уже не обострять ситуацию».

Российский лидер также заявил о готовности работать по поставкам газа на Украину напрямую, при этом снизить цену топлива на 20 или даже 25%.