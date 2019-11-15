Анжеро-Судженск, Кемеровская область, , 12:56 — REGNUM Бывший глава Яшкинского района Кузбасса Александр Рыбалко возглавил Анжеро-Судженск. До этого он руководил городом в статусе врио, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«На состоявшейся 58-ой внеочередной сессии Совета народных депутатов Александр Рыбалко утверждён в должности главы Анжеро-Судженского городского округа», — говорится на сайте городской администрации.

Отмечается также, что в программе Рыбалко «Вместе к успеху!» в ближайшие пять лет предусматривается поступательное развитие экономического, жилищно-коммунального, социально-культурного блоков города.