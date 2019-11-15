Киев, , 12:59 — REGNUM Депутата Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Антона Полякова исключили из фракции, но оставили в партии. Об этом он заявил 15 ноября на своём Telegram-канале.

«Партия «Слуга Богдана» (Андрей Богдан — глава офиса президента Украины)… без доказательств и без весомых подтверждённых сообщений исключили меня из фракции примерно 90 голосами. При этом «кнопкодавов» не исключили, почти все проголосовали против», — рассказал он.

Поляков добавил, что у фракции нет статута, из-за нарушения которого его моги бы исключить.

Напомним, ранее депутатов от фракции «Слуга народа» Сергея Литвиненко и Елену Копанчук уличили в «кнопкодавстве» — голосовании за коллег.

Читайте также: «Мандат на стол, и можно не извиняться»: В Раде наказывают «кнопкодавов»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Антон Поляков рассказал, что руководитель офиса президента Украины лично обзванивал некоторых депутатов Рады и угрожал исключением из фракции, если они не поддержат законопроект о рынке земли.

Читайте ранее в этом сюжете: Депутатов «Слуги народа» заставляли голосовать «за» закон о земле