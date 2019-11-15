Киев, 15 ноября 2019, 12:59 — REGNUM Депутата Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Антона Полякова исключили из фракции, но оставили в партии. Об этом он заявил 15 ноября на своём Telegram-канале.
Поляков добавил, что у фракции нет статута, из-за нарушения которого его моги бы исключить.
Напомним, ранее депутатов от фракции «Слуга народа» Сергея Литвиненко и Елену Копанчук уличили в «кнопкодавстве» — голосовании за коллег.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Антон Поляков рассказал, что руководитель офиса президента Украины лично обзванивал некоторых депутатов Рады и угрожал исключением из фракции, если они не поддержат законопроект о рынке земли.
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