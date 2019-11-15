Мехико, , 12:50 — REGNUM Бывший президент Боливии Эво Моралес обвинил самопровозглашённое правительство страны в том, что оно «угрожает тюремным заключением журналистам, освещающим подавление народа военными и полицией». Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

Политик подчеркнул, что министр связи самопровозглашённого правительства Роксана Лисаррага обвиняет ряд боливийских журналистов в подстрекательстве к бунту лишь за то, что те не побоялись показать миру, как правительство, пришедшее к власти путём государственного переворота, нарушает конституцию страны.

В своём обращении в Twitter Моралес также повторно осудил признание самопровозглашённого правительства Белым Домом.