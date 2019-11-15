Каир, , 12:46 — REGNUM

США начали грозить санкциями Египту, ещё не закончив споры с Турцией, и причина — в догматизме американской позиции «мирового управляющего», отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 15 ноября, комментируя информацию о возможных санкциях США против Египта.

Египет Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее The Wall Street Journal сообщил о письме госсекретаря США Майка Помпео властям Египта, в котором тот предупредил о возможном введении санкций против Египта в случае приобретения российских истребителей Су-35.

«США ещё не урегулировали свои политические и военно-коммерческие разногласия с Турцией по поводу покупки Анкарой российских С-400, а уже грозят санкциями Египту в случае покупки им российских Су-35. Возможно, конечно, что Вашингтон почувствовал, что его давление по этому вопросу на Анкару даёт результат. Думаю, однако, что не в этом дело. Дело в догматизме американской позиции «мирового управляющего».

Догматизм не приносит ничего хорошего, даже если он основывается на положительных догмах: их тоже надо применять диалектически. Догматизм в отрицательном — давлении, угрозах, навязывании своего превосходства — тем более разрушителен.

Эта догматическая позиция США пока работает; после того, как прекратил своё существование СССР, многие страны полностью приняли американское господство. Но Египет и Турция — это не Украина или Польша: и цивилизации древнее, и нет у них отбивающей здравомыслие русофобии…

Посмотрим, однако, на развитие этих сюжетов, всё может быть… Но даже если Анкара и Каир дадут сейчас слабину, в перспективе они своей слабости не простят именно американцам. Это, конечно, при условии, что наша страна будет укрепляться», — отметил Михаил Демурин.