Новосибирск, , 12:44 — REGNUM Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поздравил кубинцев с 500-летием со дня основания города Гавана, которое будет отмечаться завтра, 16 ноября, сообщили ИА REGNUM в мэрии сибирского города.

«Россию и Кубу связывает история особых отношений, которые основываются на дружбе и взаимном уважении, и регулярные контакты на разных уровнях только подчеркивают интерес к наращиванию сотрудничества в различных областях», — говорится в письме Локтя чрезвычайному и полномочному послу Кубы в РФ Херардо Пеньяльверу Порталю.

В поздравлении мэру Гаваны Марте Эрнандес Ромеро глава Новосибирска пожелал понимания и поддержки горожан.

«Позвольте выразить заинтересованность в сотрудничестве между Новосибирском и Гаваной, пожелать вашему прекрасному городу приумножения своей истории новыми блестящими страницами, а всем его жителям — крепкого здоровья, счастья и благополучия», — отметил Локоть.