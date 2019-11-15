Вильнюс, , 12:48 — REGNUM Литва предприняла действия, необходимые для того, чтобы начать обмен заключенными за шпионскую деятельность, и теперь аналогичных шагов ждет со стороны России. Об этом 15 ноября заявил в эфире радио LRT председатель комитета по национальной безопасности и обороне литовского Сейма Дайнюс Гайжаускас.

«Ожидаем, когда встречные шаги будут предприняты Россией», — заявил парламентарий.

При этом Гайжаускас отметил, что конкретные сроки, когда может состояться обмен, пока никто не сможет назвать.

Как передавало ИА REGNUM, 15 ноября президент Литвы Гитанас Науседа помиловал двух граждан России, которые были осуждены за шпионаж. Кроме того, ранее Сейм принял поправки к Уголовному кодексу, которые позволяют обмен с другими государствами заключенными, признанными виновными в шпионской деятельности.