Рига, , 12:32 — REGNUM 53 депутата правящей коалиции в Латвии проголосовали за существенное, более чем в семь раз (с 2020 года), увеличение финансирования политических партий из государственного бюджета. Об этом сообщает портал LSM.

По данным журналистов, против высказался один депутат, воздержались трое. Всем партиям, набравшим более 2% голосов избирателей на прошедших выборах в Сейм, из казны выплатят из расчёта 4,5 евро за голос. Предусмотрены надбавки 0,5 евро за каждый голос на выборах в самоуправлениях и 0,5 евро за голоса на выборах в Европарламент. Выплаты будут производиться два раза в год, 15 января и 15 июля.

Кроме того, установлен потолок финансирования партий в 800 000 евро. До 2022 года объём финансирования не может превышать 1950 минимальных зарплат.

Партия в Латвии лишится государственного финансирования, если ревизия установит противозаконную трату средств в размере 30 000 евро. Больше всех от государства в следующем году получит победитель последних выборов в Сейм партия «Согласия» (800 000 евро), за которую проголосовало 167 117 граждан.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 октября 2019 г. у здания Сейма в Риге прошёл пикет активистов, выступавших против увеличения финансирования политпартий из госбюджета.