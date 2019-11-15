Кампала, , 12:30 — REGNUM Парламентарий от округа Восточное Кьядондо Роберт Кьягуланьи, известный под псевдонимом Бобби Вайн был включен в международный рейтинг «восходящих звезд» «TIME 100 Next». Об этом передает Daily Monitor Uganda.

По информации издания, рейтинг «TIME 100 Next» был опубликован впервые, и в него вошли 100 «восходящих звезд», которые, по версии журнала Time, определяют будущее бизнеса, индустрии развлечений, спорта, политики, науки, здравоохранения и других сфер во всем мире.

Бобби Вайн вместе с 16 другими известными личностями был внесен в рейтинг в категории «Феномены», которая объединила людей, которые смогли многого достичь за короткие сроки.

В своей публикации в Твиттере по этому случаю Бобби Вайн сообщил: «Я хочу посвятить это молодежи Уганды, особенно молодежи гетто. Пусть это будет для вас напоминанием и ободрением — вы не то, что говорят ваши критики. Вы — то, кем вы хотите быть».

Президент Демократической партии Уганды Ноберт Мао поздравил лауреата в своей публикации в Твиттере: «Наш Бобби Вайн попал в рейтинг «TIME 100 Next». Его отнесли к категории «Феноменов», то есть людей, которые очень быстро достигают многого. Поздравляем».

Другими восточноафриканцами, попавшими в этот список, являются кенийский режиссер Ванури Кахиу в категории «артистов» и южносуданская модель Адут Акеч в категории «правозащитников».

Согласно веб-сайту «TIME 100», список 2019 года в основном сфокусирован на молодом поколении, несмотря на то, что у рейтинга «восходящих звезд» нет официальных возрастных ограничений. Самая младшая фигура в этом списке — 14-летняя фигуристка Алиса Лю, которая недавно стала первой женщиной в США, сделавшей четверной луц на соревнованиях. Самым старшим является 44-летний политик Айман Одех.