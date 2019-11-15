Батуми, Грузия, , 12:22 — REGNUM 15 ноября у дома правительства Аджарии в Батуми правоохранители задержали четыре лица, которые не давали возможности войти в здание сотрудникам правительства Аджарии. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Задержанные доставлены в отделение полиции. У дома правительства Аджарии мобилизованы правоохранители. Сотрудникам аппарата правительства уже удалось пройти в здание.

С утра сотрудники правительства Аджарии не могли попасть в здание, так как вход пикетировали участники акции, протестующие против провала в заседании парламента Грузии избирательной реформы. Протестующие требовали отставки властей.

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