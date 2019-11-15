Джакарта, , 12:21 — REGNUM Министр обороны Индонезии Прабово Субианто выразил оптимизм в отношении улучшения связей между Индонезией и Малайзией в области обороны, сообщает Antara.

«Я также провел переговоры с министром обороны Малайзии. Наши точки зрения по многим вопросам совпадают. Поэтому, заглядывая вперед, я уверен, что сотрудничество в области обороны между Индонезией и Малайзией улучшится», — говорится в письменном заявлении министра обороны Индонезии Прабово Субианто.

Министр обороны Индонезии также сообщил, что получил указание от президента Индонезии Джоко Видодо укрепить двусторонние отношения и дружбу между Индонезией и Малайзией.

Малайзия также всегда открывает возможности для взаимовыгодных форм сотрудничества с Индонезией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее число индонезийских туристов, посещающих Малайзию с января по июнь 2019 года, выросло на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

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