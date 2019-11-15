Варшава, , 12:13 — REGNUM Варшава может наложить вето на новый финансовый план Европейского союза на ближайшие семь лет. Об этом заявил депутат Европейского парламента от Польши Яцек Сариуш-Вольский.

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По его словам, такой исход вероятнее в том случае, если сокращение расходов, которые могут достигать до четверти средств европейских фондов, чрезмерно затронет Польшу.

«Сокращения, предложенные Европейской комиссией в семилетнем бюджете ЕС, особенно затрагивают страны Центральной Европы, — подчеркнул евродепутат, слова которого приводит ТАСС. — В случае Польши сокращения составляют 23%. Это причина для вето, а бюджет требует единогласия».

Как сообщало ИА REGNUM, фонды ЕС, направленные на региональное развитие, в период 2021—2027 годов составят 330,6 млрд евро, что на 9,9% больше, чем в предыдущие семь лет (2014−2020).

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