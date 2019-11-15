Тбилиси, 15 ноября 2019, 12:08 — REGNUM
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что приветствует требование оппозиции о проведении внеочередных парламентских выборов и считает необходимым распространить протестные акции на всю страну.
Бывший президент призвал перенести протест во все регионы страны и продолжить акции.
Напомним, 14 ноября парламент Грузии провалил избирательную реформу, которая предполагала переход от смешанной системы выборов парламента к пропорциональной. В центре Тбилиси перед зданием парламента начались акции протеста.
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