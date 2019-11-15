Тбилиси, , 12:08 — REGNUM

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что приветствует требование оппозиции о проведении внеочередных парламентских выборов и считает необходимым распространить протестные акции на всю страну.

«Безусловно, я приветствую требование грузинской оппозиции, я буду активно подключен к этому процессу, Грузию нужно спасать. У меня есть надежда, какой не было никогда! Мы все должны спасти государственность и независимость Грузии, мы должны отложить наши амбиции и поддержать грузинский народ», — заявил Саакашвили.

Бывший президент призвал перенести протест во все регионы страны и продолжить акции.

Напомним, 14 ноября парламент Грузии провалил избирательную реформу, которая предполагала переход от смешанной системы выборов парламента к пропорциональной. В центре Тбилиси перед зданием парламента начались акции протеста.

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