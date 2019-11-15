Новосибирск, , 11:59 — REGNUM Мэр Новосибирска Анатолий Локоть дал оценку готовности дорожных служб города к первым снегопадам.

Напомним, 12 ноября Новосибирск стоял в пробках, которые к вечеру достигли показателя в 11 баллов. Утром 13 ноября город вновь встал в 8−9 балльные заторы на дорогах.

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«В данном случае наложились два фактора: это обильный снегопад и приезд второго лица в стране, что внесло существенные коррективы в организацию движения по Новосибирску. Тем не менее, все службы были выстроены. Мы были предупреждены о снегопаде, — приводятся слова Локтя на сайте новосибирского обкома КПРФ. — Техника была выведена и в напряжённом режиме работала. Обратите внимание, что мы движение не останавливали. Это была непростая задача, но при поддержке ГИБДД мы её выполнили. Как получилось — судить новосибирцам».

Напомним, что 12 ноября в Новосибирске с рабочей поездкой побывал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, каждую зиму власти Новосибирска борются со снегом. В январе 2017 года Анатолий Локоть произнёс фразу: «само растает — это значит, что нас всех затопит». Позже горожане интерпретировали её в «зачем чистить, если само растает».

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