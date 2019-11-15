Киев, , 12:03 — REGNUM Из фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины исключили двух депутатов — Анну Скороход и Антона Полякова, заявила депутат от «Слуги народа» Татьяна Цыба, сообщило 15 ноября информационное агентство УНИАН.

«Мы проголосовали. Согласно большинству голосов решили, что будут всё же исключать», — рассказала она.

По словам парламентария, депутаты нарушили нормы некоего «этического кодекса», которого пока не существует в виде завершённого документа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Скороход заявила, что её семья подвергается давлению со стороны власти Украины из-за её нежелания голосовать за законопроект об открытии рынка земли.

Поляков рассказал, что глава офиса президента Украины Андрей Богдан якобы лично обзванивал некоторых депутатов от «Слуги народа» и угрожал им исключением из фракции, если те не поддержат закон о рынке земли.

Читайте ранее в этом сюжете: Депутатов «Слуги народа» заставляли голосовать «за» закон о земле