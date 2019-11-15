Вильнюс, , 11:56 — REGNUM Президент Литвы Гитанас Науседа подписал указ о помиловании двух граждан России, которые в 2017 году были осуждены за шпионаж. Об этом сообщается на сайте главы государства.

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Речь идёт о Николае Филипченко и Сергее Моисеенко. Оба освобождены от оставшейся части наказания. Отмечается, что рекомендации в отношении граждан РФ президенту представила комиссия по помилованию.

Ранее парламент республики принял поправки к Уголовному кодексу, которые делают возможным обмен лиц, осуждённых за шпионаж, с иностранными государствами. В середине октября местные СМИ сообщали о финальной стадии подготовки обмена Николая Филипченко с заключёнными под стражу в России по обвинению в шпионаже Евгением Матайтисом и Аристидасом Тамошайтисом.

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Напомним, Сергей Моисеенко был осуждён за вербовку литовского офицера и незаконное хранение оружия к 10 годам и шести месяцам лишения свободы. По версии следствия, он «с конца 2012 года до конца декабря 2014 года, выполняя в Литве задание разведывательной организации РФ, собирал интересующую её информацию». В марте 2018 года Апелляционный суд Литвы подтвердил, что наказание гражданину РФ было назначено обоснованное.

Николай Филипченко был осуждён в Литве в 2017 году на десять лет заключения. Гражданин России обвинялся в том, что он вместе с другими лицами стремился завербовать сотрудников департамента охраны руководства, которые могли бы установить систему прослушивания в кабинете и резиденции на тот момент президента Дали Грибаускайте.