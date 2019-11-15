Дамаск, , 12:00 — REGNUM Военные США воруют у Сирии нефть, и Дамаск потребует за это компенсацию. Такое заявление сделал сирийский президент Башар Асад в опубликованном 15 ноября РИА Новости интервью.

Он заявил, что данный вопрос будет поставлен в ООН, но сам не верит, что это даст положительный результат.

«Все поданные в ООН жалобы лежат на полках, так как это полугосударство, которым управляют бандитские группировки, исходящие из принципа силы», — сказал Асад про международную организацию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минобороны России обнародовало информацию, что Соединенные Штаты продают сирийскую нефть с месторождений, которые они захватили. Военные подразделения США сосредоточились в настоящее время в нефтеносных районах Сирии, а американский министр обороны Марк Эспер в октябре заявил, что Вашингтон намерен защищать месторождения нефти в Сирии от любого посягательства.