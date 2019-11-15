Тбилиси, , 11:48 — REGNUM Посол ЕС в Грузии Карл Харцель проводит встречу в офисе правящей партии «Грузинская мечта». Об этом 15 ноября сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

В партии не уточняют, с кем проводится встреча. При этом известно, что в офисе находятся председатель партии Бидзина Иванишвили, председатель парламента Арчил Талаквадзе и депутат Ираклий Кобахидзе.

Предположительно, на встрече обсуждается судьба конституционных изменений, связанных с переходом на пропорциональную систему. Напомним, 14 ноября парламент Грузии провалил избирательную реформу. Между тем поддержку реформе выражали западные партнеры Грузии, оппозиция и (на словах) правящая партия.

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