Виндхук, , 12:40 — REGNUM Министры рыбного хозяйства и юстиции Намибии подали в отставку после того, как стало известно об их причастности к коррупционному скандалу при участии крупнейшей исландской рыболовной компании Samherji.

По информации танзанийского новостного издания ZanzibarLeo, министр рыбного хозяйства Бернхард Эсау и министр юстиции Саки Шангала обвинены в злоупотреблении своими полномочиями посредством предоставления лицензий на добычу рыбы за взятку. Подобным образом разрешение на рыболовство получила и исландская компания Samherji.

Тем не менее, Samherji отклонила обвинения, выдвинутые на этой неделе в эфире исландского телевизионного канала «Квейкур», в даче взятки намибийским министрам. В расследовании приводились документы с сайта WikiLeaks, в которых говорится, что за последние десять лет компания Samherji выплатила несколько сотен миллионов ирландских крон (более одного миллиона долларов США) намибийским политикам и правительственным чиновникам.