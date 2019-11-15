Екатеринбург, , 11:46 — REGNUM Три политические партии в Свердловской области не предоставили облизбиркому обязательную финансовую отчётность. Об этом сообщается на сайте комиссии.

Норму нарушили местные отделения «Партии свободных людей», «Родины» и «Против всех». Данный проступок прямо нарушает требования законодательства, поэтому политическим объединениям грозит штраф.

Остальные 47 партий, представленные в регионе, добросовестно отослали свои отчёты в избирком.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее обнаружилось, что лишь две свердловские партии собирают членские взносы. Подобную практику поддерживают лишь в «Единой России» и КПРФ.

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