Екатеринбург, 15 ноября 2019, 11:46 — REGNUM Три политические партии в Свердловской области не предоставили облизбиркому обязательную финансовую отчётность. Об этом сообщается на сайте комиссии.
Норму нарушили местные отделения «Партии свободных людей», «Родины» и «Против всех». Данный проступок прямо нарушает требования законодательства, поэтому политическим объединениям грозит штраф.
Остальные 47 партий, представленные в регионе, добросовестно отослали свои отчёты в избирком.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее обнаружилось, что лишь две свердловские партии собирают членские взносы. Подобную практику поддерживают лишь в «Единой России» и КПРФ.
Читайте ранее в этом сюжете: На Среднем Урале подсчитали партийные членские взносы