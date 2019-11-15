Киншаса, , 12:41 — REGNUM После встречи с президентом ДРК Феликсом Чисекеди глава Франции Эммануэль Макрон объявил, что Франция предоставит ДРК 65 миллионов евро в рамках соглашения о развитии и сокращении задолженности африканской страны.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что будет оказывать помощь в реализации проектов реформирования и восстановления, инициированных Феликсом Чисекеди. Как было отмечено, французская сторона обязалась в первую очередь содействовать в ликвидации деятельности вооруженных группировок, в частности в восточных регионах. Сотрудничество между странами будет сосредоточено на обмене разведывательной информации, а также на военных вопросах. Франция также намеревается предпринять дипломатические меры в ООН и привлечь к ответственности лидеров вооруженных группировок. Касательно вопроса безопасности президент Эммануэль Макрон выразил надежду на сотрудничество с ДРК всех стран региона, в особенности Руанды и Уганды. Франция также предоставит помощь центральноафриканской стране в сфере образования. 23 миллиона евро будут выделены на реализацию проекта по обеспечению населения бесплатным образованием. Как утверждается, основные усилия будут направлены на подготовку учителей.

Президент Франции добавил, что европейская страна продолжит содействовать ДРК в разрешении проблем в сферах здравоохранения, сельского хозяйства, экологии и развитии французского языка.

Глава ДРК, со своей стороны, поприветствовал инициативу, подчеркнув, что французская сторона начала вновь оказывать конголезцам помощь во всех областях.

Чисекеди выразил надежду на посещение главой Франции французско-африканского саммита, который состоится в июне следующего года.