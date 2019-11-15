Токио, , 11:39 — REGNUM Профессор японского Хоккайдского университета, ранее арестованный в Китае, освобожден. Об этом сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга во время пресс-конференции 15 ноября.

Суга уточнил, что японский профессор уже вернулся на родину. Со здоровьем у него всё в порядке.

Как сообщало ИА REGNUM, 40-летнего японского подданного в сентябре арестовали в Пекине. Профессору инкриминировали «нарушение внутреннего законодательства» КНР, что зачастую подразумевает и подозрение в шпионаже.

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