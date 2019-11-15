Горно-Алтайск, , 11:29 — REGNUM Вернуть прямые выборы мэров и глав районов предложили в Республике Алтай. Соответствующая законодательная инициатива внесена в региональное заксобрание депутатами от КПРФ.«Это моё внутреннее убеждение, что руководители должны избираться, иначе они становятся неподотчётными населению», — передаёт «Коммерсант-Сибирь» слова депутата Марии Дёминой.

Как сообщает издание, инициативу коммунистов поддержали две партии — ЛДПР и «Справедливая Россия», а также бывший глава республики Александр Бердников. Однако имеющая большинство в Эл Курултае «Единая Россия» пока не определилось со своей позицией.

Напомним, в соседнем Алтайском крае ранее предлагали вернуть прямые выборы мэра Барнаула. Как сообщало ИА REGNUM, инициаторы при этом указывали на то, что население города втрое превышает население Республики Алтай.

Читайте также: К выборам мэра: население Барнаула больше, чем население Республики Алтай