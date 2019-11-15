Челябинск, , 11:28 — REGNUM В Челябинской области необходимо навести порядок в сфере обязательного медстрахования. Такую задачу новому главе ТФОМС Агате Ткачёвой поставил губернатор Алексей Текслер.

Также он требует не допускать нарушения прав жителей региона на бесплатное оказание медпомощи. Кроме того, нужно обеспечить условия для качественной и доступной помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, Агата Ткачёва сала новым главой ТФОМС. Прежняя, Ирина Михалевская. ушла с должности 22 октября.

Читайте ранее в этом сюжете: В Челябинской области назначен новый глава ТФОМС