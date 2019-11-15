Кампала, , 13:29 — REGNUM Международное сообщество и правозащитные организации продолжают подвергать критике угандийские власти в связи с арестом 67 лиц, обвиненных в однополых связях.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, недавняя попытка министра по вопросам этики Уганды Симона Локодо принять законопроект от 2014 года, разрешающеий смертную казнь в отношении гомосексуалистов, вызвала резкую критику со стороны меньшинств.

Как сообщается, на этой неделе угандийская полиция арестовала 67 человек, среди них 61 мужчина и шесть женщин, в баре «Рэм» города Кампала, популярном месте среди представителей ЛГБТ. Помимо них было задержано еще 58 человек, которые были вскоре освобождены.

Правозащитная организация Уганды заявила, что власти страны преследовали цель запугать ЛГБТ-сообщество.

Также в сообщении говорится, что в прошлом месяце 16 арестованных угандийцев-представителей секс-меньшинств вынудили пройти обследование гениталий и прямой кишки.

По данным организации Сексуальные меньшинства Уганды (Sexual Minorities Uganda), в восточноафриканской стране в последние несколько недель участились случаи нападений на гомосексуалистов после того, как министр по вопросам этики объявил о намерении ввести запрет на однополые браки, упраздненный Контституционным судом Уганды в 2014 году.