Челябинск, , 11:22 — REGNUM В Челябинской области территориальный фонд ОМС обрёл нового руководителя. Директором стала бывшая главврач городской больницы №8 Агата Ткачёва, сообщает пресс-служба губернатора.

Женщина ранее с отличием окончила медакадемию («Лечебное дело»). Трудовой путь в медицине начала гастроэнтерологом, по ряду врачебных специальностей у неё высшая квалификационная категория.

Ранее директором ТФОМСа была Ирина Михалевская. Она уволилась 22 октября.

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