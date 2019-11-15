Копенгаген, , 12:43 — REGNUM После экстренного заседания с участием министров иностранных дел государств НАТО в Вашингтоне, глава датского внешнеполитического ведомства Йеппе Кофод заявил, что коалиция по-прежнему намерена продолжать борьбу с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«В строю еще остаются несколько тысяч исламистов, которых нужно уничтожить. США, Европа, а также страны ближневосточного региона подтвердили свою решимость в борьбе с ними. Ни для кого не секрет, что начатая Турцией военная операция в Северной Сирии ослабила наши возможности противостояния исламистам. Она привела к осложнению гуманитарной ситуации, к появлению очередного потока беженцев и к дестабилизации обстановки в целом. Я неоднократно повторял, что мы осуждаем турецкую военную операцию в Сирии», — заявил Кофод. Об этом пишет датская газета Jyllands-Posten (Юлландс-Постен).

Стоит напомнить, что президент США Дональд Трамп ранее заявил о намерении вывести контингент американских войск из Сирии. Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод в связи с действиями Вашингтона заявил: «США несколько скорректировали свое отношение к постоянному присутствию в регионе. Однако, без сомнения, они по-прежнему поддерживают военное противостояние с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в котором они сыграли решающую роль».