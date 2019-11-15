Кемерово, , 11:19 — REGNUM Заместителем губернатора по вопросам культуры, спорта и туризма Кузбасса назначен Сергей Алексеев.

Согласно официальным данным, 38-летний Сергей Алексеев уроженец села Бородино Красноярского края. Он окончил Красноярский государственный университет — специальность «Физическая культура и спорт»), прошёл обучение по программе дополнительного профобразования по специальности «Управление спортом».

В 2002 году он начал работать учителем физической культуры и спорта в средней образовательной школе № 24 в Красноярске. С марта 2008 года по июнь 2010 года был директором красноярской средней образовательной школы № 150. С июля 2010 года по июль 2012 года трудился на должности заместителя министра спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края, а с июля 2012 года по август 2019 — министра спорта Красноярского края. С сентября по ноябрь 2019 года был заместителем директора управления по организации и проведению спортивных мероприятий.