Баку, , 11:17 — REGNUM Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов прибыл в Азербайджан по приглашению президента республики Ильхама Алиева. Руководиель северокавказской республики принимает участие в работе второго Саммита мировых религиозных лидеров в Баку, сообщили ИА REGNUM15 ноября в пресс-службе главы и правительства КЧР.

В ходе визита состоялась официальная встреча Темрезова и Алиева, на которой стороны выразили взаимное уважение и интерес к продолжению дружественных связей между Азербайджаном и Карачаево-Черкесией.

«Исходя из основных принципов, на которых строятся отношения руководителей наших государств, мы также готовы развивать различные сферы сотрудничества между Карачаево-Черкесией и Азербайджаном», — написал Темрезов на своей странице в Instagram.

Глава КЧР также отметил, что всякий раз, бывая в Азербайджане, делегации из Карачаево-Черкесии видят позитивные изменения, которые происходят в республике.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году Рашид Темрезов уже посещал Азербайджан. Визит в республику и встреча с президентом Ильхамом Алиевым состоялась 1 февраля. На ней обсуждались вопросы установления новых точек взаимодействия между регионами.