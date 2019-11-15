Копенгаген, , 12:29 — REGNUM Фарерские острова ведут активную работу над открытием своего представительства в Иерусалиме и признанием, таким образом, города столицей Израиля, несмотря на возражения со стороны премьер-министра Дании Метты Фредериксен. Об этом сообщил министр иностранных дел Фарерских островов Йенис ав Рана.

Во время своего визита на Фареры глава датского правительства подчеркнула, что Дания в израильском вопросе будет следовать общеевропейской линии, и призвала власти островов открыть свое представительство в Тель-Авиве. Сперва Фарерам нужно получить субсидии от датского государства, чтобы осуществить свои планы. «Мы запросили средства из Копенгагена для открытия представительства в сентябре или октябре 2020 года», — заявил ав Рана. Об этом сообщает датское информационное агентство DR (Радио Дании).

Ранее премьер-министр Дании заявила о возможности предоставить Гренландии и Фарерским островам большую свободу действий во внешней политике, в особенности в тех вопросах, по которым мнения составных частей королевства расходятся. По мнению министра иностранных дел ав Рана, данный эпизод определит, готова ли Метте Фредериксен пойти на такой шаг.