Париж, , 16:56 — REGNUM Франция признала Жанин Аньес временной исполняющей обязанности президента Боливии и призвала к проведению президентских выборов в кратчайшие сроки, сообщает газета le Figaro.

Согласно официальной позиции МИД, Франция, учитывая ситуацию в Боливии и отставку президента Эво Моралеса, признает Жанин Аньес в качестве врио президента Боливии и призывает принять все необходимые меры для организации перехода власти и проведения президентских выборов в кратчайшие сроки.

Экс-президент Боливии Эво Моралес, который вынужден был покинуть пост после трех недель народных акций протеста против его переизбрания на четвертый срок, охарактеризовал происходящую ситуацию как «государственный переворот».