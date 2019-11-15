15 ноября 2019 | Время чтения 3 мин

Станислав Стремидловский, , 11:09 — REGNUM Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял участие в работе II Бакинского саммита религиозных лидеров. Свое приветственное послание передал форуму президент России Владимир Путин. И в целом этому мероприятию власти Азербайджана придали особое значение. Достаточно сказать, что на открытии саммита выступил азербайджанский президент Ильхам Алиев. На сайте президента подробно освещено начало работы форума. И в глаза сразу бросается то, что российский патриарх оказался в числе самых почетных гостей. Он выступил третьим после Алиева и председателя Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде.

Пресс-служба патриарха Московского и всея Руси

Программа пребывания предстоятеля Русской православной церкви в Баку не ограничилась только саммитом. Патриарх совершил малое освящение кафедрального собора Святых Жен-Мироносиц в азербайджанской столице и молебен на месте мученической кончины апостола Варфоломея, посетил бакинский собор Рождества Пресвятой Богородицы, в котором в настоящее время проводятся масштабные ремонтно-восстановительные работы по указанию Алиева, между ними на полях саммита состоялась встреча. И это говорит о многом. Ведь Азербайджан — это страна с преимущественно мусульманским населением. Однако с точки зрения веротерпимости и толерантности республика может дать фору многим странам, включая своих соседей. Например, Турции, где государство жестко контролирует религии, включая христианство, в том числе вмешиваясь в процессы выборов глав Церквей, что сейчас наглядно видно по Константинопольскому патриархату Армянской апостольской церкви. Баку старается позиционировать себя как многоконфессиональную многонациональную страну, в которой представители всех религий и этнических групп веками жили «как одна семья в условиях мира, дружбы, взаимопонимания».

Об этом говорил в ходе своего выступления Алиев. «Шамахинская джума-мечеть построена в 743 году, несколько лет назад она была капитально отремонтирована, — подчеркнул президент. — Это самая древняя после Дербентской мечети мечеть на Кавказе. Одновременно недалеко от другого исторического города Азербайджана Шеки находится церковь древнего государства — Кавказской Албании, эта церковь имеет большую историю. Она является одной из древнейших церквей Кавказа. В Баку расположен храм огнепоклонников — Атешгях. Это свидетельствует о том, что зороастризм имеет древние корни в Азербайджане. Впоследствии были построены русские православные церкви, синагоги, католическая церковь. Должен также отметить, что государство прилагает все усилия для охраны наших историко-религиозных памятников и строительства новых религиозных храмов. При финансовой поддержке государства все религиозные храмы были капитально отремонтированы или заново отстроены».

Джума-мечеть Шемахи Diego Delso

И дело, конечно, не только в сохранении христианских и других памятников. Православие в Азербайджане присутствует в общественном пространстве, не сведено к уровню личного, семейного, что является распространенной практикой во многих исламских странах. Поэтому когда патриарх Кирилл заявляет во время выступления на форуме, что «сегодня у нас есть прекрасная возможность продемонстрировать свою солидарность и внимание к нашим пострадавшим братьям», говоря о «регионе Ближнего Востока, чье население сильно пострадало от разрушительных кровавых конфликтов последних лет», то тем самым он приводит правительствам различных мусульманских государств в пример Баку. Ведь в какой еще столице православный патриарх мог бы освящать соборы и открыто служить молебны в присутствии местных жителей и чиновников? Для Азербайджана это норма, что можно только приветствовать. По большому счету, опыт поддержания религиозной терпимости в республике мог бы даже стать образцом для Ближнего Востока, где остро стоит вопрос сохранения присутствия христиан. Что же касается Русской православной церкви, то она в свою очередь выступает площадкой, где могут встречаться духовные лидеры Азербайджана и Армении для обсуждения урегулирования нагорно-карабахского вопроса. Так, Московская патриархия неоднократно принимала у себя Пашазаде и предстоятеля Армянской апостольской церкви католикоса Гарегина II.

Гарегин II David1010

Безусловно, поддерживать межконфессиональный и межэтнический мир в такой сложной стране, как Азербайджан, это непросто. Но пока что у президента Ильхама Алиева это получается. Поэтому на Бакинский саммит религиозных лидеров прибыло так много представителей из различных стран мира. Поэтому в азербайджанскую столицу прилетел и патриарх Кирилл.