Страсбург, Франция, , 12:38 — REGNUM Спустя месяц после отклонения кандидатуры бывшего министра вооруженных сил Сильви Гуляр, Европейский парламент утвердил кандидатуру экс-генерального директора компании Atos Тьерри Бретона на пост еврокомиссара от Франции.

Страсбург, Франция — 14 ноября депутаты Европарламента утвердили кандидатуру Тьерри Бретона на пост члена Европейской комиссии, сообщает газета Le Monde. В его сферу работы будут входить вопросы промышленной политики, функционирования внутреннего, развития цифровых технологий, обороны и безопасности.

Согласно источникам из Европарламента, за кандидатуру Бретона проголосовали депутаты от фракций Европейская народная партия, Обновление Европы, Прогрессивный Альянс социалистов и демократов, Европейские консерваторы и реформисты.

Европейская комиссия состоит из 28 комиссаров, один из которых становится председателем. 27 комиссаров назначаются Европейским советом с согласия председателя комиссии, после чего их кандидатуру должен одобрить Европарламент. Тьерри Бретон с 2008 года занимал пост президента и председателя правления ИТ-компании Atos. С 2005 по 2007 год Тьерри Бретон занимал пост министра экономики, финансов и промышленности Франции в правительствах премьер-министров Жана-Пьера Раффарена, Доминика де Вильпена во времена президентства Жака Ширака