Пекин, , 10:59 — REGNUM Индонезия продолжает бороться за проведение Олимпийских игр в 2032 году и намерена заручиться поддержкой Китая, сообщает Antara.

Глава национального олимпийского комитета Индонезии Раджа Сапта Октохари при содействии посла Индонезии в Китае Джаухари Оратмангуна встретился с министром государственного управления и спорта КНР, который также занимает пост главы национального олимпийского комитета Китая Гоу Чжунвэнь.

«Гоу Чжунвэнь заявил, что Китай решительно поддерживает Индонезию в проведении Олимпийских игр 2032 года. Китай стремится оказывать полную поддержку Индонезии», — отметил Раджа Сапта Октохари.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший вице-президент Индонезии Юсуф Калла провел встречу с президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом,чтобы ещё раз выразить готовность Индонезии провести Олимпийские игры в 2032.

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